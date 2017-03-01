«Уфаводоканал» за январь выявил 31 скрытую утечку

Как сообщили в МУП, большая работа проделана на канализационных сетях. По улице Ленина за январь-месяц было просанировано 463 метра железобетонного самотечного канализационного коллектора, устранен 1031 засор в колодцах, отремонтировано 38 колодцев. Для более стабильной и надежной работы системы водоотведения города промыто 31 350 погонных метров сетей.

Центр аналитического контроля качества воды в январе выполнил 22 355 анализов воды по 35 показателям. Отклонений от нормативов в качестве питьевой воды не обнаружено.

«За первый месяц года согласно графику было произведено 14 плановых отключений водоснабжения. Это необходимо для профилактики аварий. Решение о необходимости замены принимается исходя из срока эксплуатации сетей, количества утечек на данном участке и по результатам обследований», — пояснили на предприятии. МУП «Уфаводоканал» эксплуатирует централизованную систему холодного водоснабжения города протяженностью более 1700 км сетей и более 900 км сетей водоотведения.