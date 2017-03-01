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09:03 (мск), источник: БЕЛТА

Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Источник: БЕЛТА

Подорожание коснется продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Сигареты Pall Mall Red вырастут в цене на 5 копеек. На 9 копеек подорожают некоторые виды сигарет Cooper, на 2 копейки станут дороже отдельные виды сигарет Oscar.

Продукция ООО «Табак-Инвест» не изменится в цене.

Импортные сигареты также не подорожают.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

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