Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 марта, сообщили БЕЛТА в
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 марта, сообщили БЕЛТА в
Подорожание коснется продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Сигареты Pall Mall Red вырастут в цене на 5 копеек. На 9 копеек подорожают некоторые виды сигарет Cooper, на 2 копейки станут дороже отдельные виды сигарет Oscar.
Продукция ООО «Табак-Инвест» не изменится в цене.
Импортные сигареты также не подорожают.
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.