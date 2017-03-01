Мэрия Омска будет реализовывать госпрограмму «Жильё для российской семьи» за счёт Рябиновки

Администрация Омска пригласила омичей подавать заявки на участие в государственной программе «Жильё для российской семьи». По этой программе граждане смогут на льготных условиях стать собственниками благоустроенных квартир экономического класса. Право участвовать в программе имеют ветераны боевых действий, семьи с тремя и более детьми, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами.

Елена Яковлева, начальник отдела реализации программ в жилищной сфере департамента жилищной политики:

— Для включения в список претендентов на приобретение жилья экономического класса омичам необходимо подать заявление с прилагаемым к нему пакетом документов в орган местного самоуправления Омской области по месту жительства. Жителям города следует обращаться в Службу одного окна администрации Омска по адресу: улица Гагарина, 32, корпус 1.

По госпрограмме мэрия будет продавать квартиры в семи трёхэтажных домах, которые сейчас строятся на улице Верхнеднепровской в микрорайоне «Рябиновка». В такие же дома мэрия переселяет обитателей аварийного жилья. Правда, последние переезжать в Рябиновку не особо рвутся и публично критикуют новый удалённый микрорайон.