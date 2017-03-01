Ирек Ялалов разрешил построить в Уфе еще один микрорайон

Согласно проекту, на данной территории планируется снос частных домов и постройка новых многоэтажек. Общая площадь застройки — 606,4 га. Кроме этого, планируется строительство общеобразовательных центров, школ и детских садов.

Кроме того, здесь планируется строительство двухуровневой развязки на перекрестке Пугачева и Кувыкина, а также путепроводы над Пугачева в сторону Кавказской.