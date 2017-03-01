С 1 марта изменятся цены на услуги связи

Изменения затронут определенные тарифные планы телевидения ZALA и услуги доступа в интернет. Средний размер повышения цен составит около 9% к ценовому уровню тарифов прошлого года. Повышение стоимости тарифов на остальные услуги в 2017 году не планируется.

С 1 марта тарифы byfly на доступ в интернет составят:

«Домосед старт» 14,2Br.

«Домосед XXL» 16,5Br.

«СуперДомосед» 20,65Br.

«Домосед Ультра» 22,5Br.

«Социальный анлим 3» 7Br.

«Социальный анлим 10» 12Br.

«Рекорд 10» 15,5Br.

«Рекорд 25» 20Br.

«Рекорд 50 new» 23Br.

«Рекорд 100» 40,65Br.

ZALA.

Премьера.

за основной ТВ-приемник — 7,35Br.

за дополнительный ТВ-приемник — 3,30Br.

ZALA: все включено 13,50Br.

ZALA: все включено HD 22,65Br.

Из-за необходимости непрерывного развития, а также повышением конкуренции, мобильный оператор life:) информирует о том, что стоимость услуг претерпит небольшие изменения. С первого числа изменится стоимость некоторых тарифов.

Стоимость XS возрастет на 0,50 Br,

S — на 0,50 Br,

М — на 0,80 Br,

L — на 0,90 Br,

XL — на Br1,5.