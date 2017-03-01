С 1 марта изменятся цены на услуги связи
«Белтелеком» сообщает, что с первого марта 2017 г. произойдут изменения в стоимости некоторых тарифов и услуг. Это касается услуг телеграфной связи, услуг международных телефонных соединений, пакетов услуг и
«Белтелеком» сообщает, что с первого марта 2017 г. произойдут изменения в стоимости некоторых тарифов и услуг. Это касается услуг телеграфной связи, услуг международных телефонных соединений, пакетов услуг и
Изменения затронут определенные тарифные планы телевидения ZALA и услуги доступа в интернет. Средний размер повышения цен составит около 9% к ценовому уровню тарифов прошлого года. Повышение стоимости тарифов на остальные услуги в 2017 году не планируется.
С 1 марта тарифы byfly на доступ в интернет составят:
«Домосед старт» 14,2Br.
«Домосед XXL» 16,5Br.
«СуперДомосед» 20,65Br.
«Домосед Ультра» 22,5Br.
«Социальный анлим 3» 7Br.
«Социальный анлим 10» 12Br.
«Рекорд 10» 15,5Br.
«Рекорд 25» 20Br.
«Рекорд 50 new» 23Br.
«Рекорд 100» 40,65Br.
ZALA.
Премьера.
за основной
за дополнительный
ZALA: все включено 13,50Br.
ZALA: все включено HD 22,65Br.
Стоимость XS возрастет на 0,50 Br,
S — на 0,50 Br,
М — на 0,80 Br,
L — на 0,90 Br,
XL — на Br1,5.
Изменятся цены на архивные тарифы, тарифы для юрлиц,