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09:59 (мск), источник: Обозреватель

Что в Киеве может рухнуть: названы основные объкты

Десятки зданий в столице находятся в ужасном состоянии.

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Авария на Шулявском путепроводе показала, в каком ужасном состоянии пребывает инфраструктура столицы. В этом материале «Обозреватель» расскажет о самых аварийных объектах Киева, а также о том, что необходимо сделать для предотвращения возможных катастроф.

На сегодняшний день в столице 146 аварийных зданий, хотя по данным некоторых экспертов их число гораздо больше, поскольку регистрацией проблемных зданий, практически никто не занимается. Подробнее о ситуации с проблемными зданиями нашему изданию рассказал заслуженный строитель Украины, лауреат государственной премии, профессор, директор научно-технического центра «Строительная экспертиза» Николай Ярмоленко.

Группу Николая Ярмоленко приглашали для обследования самых аварийных объектов в Киеве и вот какие, по его мнению, самые опасные:

ТЦ «Глобус»

В этом торговом центре сложилась катастрофическая ситуация.

«Стена, которая ближе к отелю “Украина”, вся съедена гибком. Это, во-первых, представляет опасность для здоровья людей, во-вторых может привести к обрушению конструкции. Хозяева торгового центра — англичане, но им нет дела до сложившейся ситуации. Я неоднократно писал о проблеме в газетах, выступал на радио, но безрезультатно», — рассказал Ярмоленко.

«Тарелка»

Комплекс зданий Украинского института научно-технической экспертизы и информации, также известный как «Тарелка», в буквальном смысле трещит по швам.

«В здании разрушены абсолютно все инженерные коммуникации. Чтобы их возобновить, необходимо 157 миллионов. Все разводят руками и не знают где взять такие деньги», — рассказал Николай Ярмоленко.

Дом со змеями

Историческое здание на улице Большая Житомирская грозит развалиться в любой момент. Построенное в 1912-м как доходный дом, этот объект сегодня признан аварийным и в нем никто не живет.

Гостинница «Прага»

В самом центре Киева, на улице Владимирская возвышается многоэтажный дом, постройки 1880 года. Ранее это была известная гостиница «Прага», но сегодня помещения бывшего отеля пусты. «В здании разрушена кровля, что в свою очередь привело к разрушению других конструкций», — рассказал Николай Ярмоленко.

Корпус клиники

В группе риска также находится корпус клиники № 2 Национального института рака на улице Ломоносова.

Усадьбы Михельсона

В аварийном состоянии также находится комплекс зданий №№ 35-а, 35-б, 37-а, 37-б на улице Пушкинская известный как «усадьба Михельсона». По данным киевоведов, здания построил в конце XIX века миллионер-промышленник Фридрих Михельсон для своей семьи (у богача было 12 детей).

Рискованные «панельки»

По словам Ярмоленко, плохая ситуация сложилась в исторической части Подола, где в капитальном ремонте нуждается пятая часть старинных зданий. Однако больше всего опасения у эксперта вызывают панельные дома, расположенные рядом с Печерским мостом (пересечение ул. Киквидзе и бульвара Л. Украинки). Особенность конструкций этих зданий подразумевает предельный возраст 50 лет. Однако возраст большинства домов перевалил за 60.

Чтобы избежать разрушений, необходимо обследовать все аварийные здания и выделять деньги на ремонт. Увы, ничего из этого не делается уже многие годы.

В группе риска — мосты

Опасная ситуация сложилась и с киевскими мостами. Одними из самых проблемных в столице являются — Московский и Дарницкий.

Об этом «Обозревателю» рассказал руководитель группы авторского надзора ПАТ «Киевсоюздорпроект» Эдгар Годик.

По словам эксперта, самой проблемной составляющей Дарницкого моста (известного также как мост Кирпы) являются опоры.

«Там очень серьезная ситуация: трещат промежуточные опоры, что установлены на намытом островке. В ростверке (верхняя часть свайного или столбчатого фундамента) трещины составляют гораздо выше, чем допустимая норма в 0,3 мм», — рассказал Годик.

Именно из-за проблем с опорами по железнодорожной части моста Кирпы нечасто ходят поезда.

Также плохая ситуация на Московском мосту, где кроме косметического ремонта проезжей части и перил, последние годы ничего не ремонтировалось. «А между тем, внутри металлические коробки настолько проржавели, что ржавчина местами свисает», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что необходимо сделать серьезный ремонт, но денег на это не выделяется.

Вероятная причина ЧП на Шулявском мосту

Что касается частичного обрушения Шулявского путепровода, то, по мнению Эдгара Годика, причиной стала скопившаяся между стыками бетона соль.

«В следствие обработки дорожного полотна в зимний период солевая смесь из-за особенности конструкции моста скапливалась вдоль барьера, отделяющего проезжую часть. В результате соль разъела бетон», — рассказал эксперт.

По его словам, в группе риска также находятся все мосты в столице, конструкция которых идентична с Шулявским.

Как писал «Обозреватель», в Киеве на Шулявском путепроводе вечером 27 февраля произош ел масштабный обвал части бетонных конструкций. В результате были повреждены несколько автомобилей, которые были припаркованы под мостом. Пострадавших и жертв нет.

В связи с ЧП маршруты движения городского транспорта изменили.

Столичных водителей попросили объезжать мост или воспользоваться общественным транспортом. «Киевдорсервис» обнародовал схему объезда перекрытых улиц.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о результатах экспертизы Шулявского моста. Днем 28 февраля движение по путепроводу было частично возобновлено.

После обвала на Шулявском мосту Кличко уволил за неудовлетворительную работу заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака и главу Соломенской РГА Виктора Шкуро.

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