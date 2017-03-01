Власти края подписали с Минстроем РФ соглашение о формировании комфортной городской среды

Хабаровск, 1 марта, AmurMedia.

В 2017 году в Российской Федерации стартует национальный проект «Формирование комфортной городской среды». Правительство Хабаровского края и Минстрой РФ подписали соглашение о его реализации. В апреле министерство планирует перечислить региону 233,5 млн рублей на выполнение перечня мероприятий, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В рамках проекта в муниципалитетах предполагается выполнить работы по созданию комфортных условий для проживания людей. 2/3 средств должно быть использовано на благоустройство дворовых территорий, 1/3 — на приведение в порядок мест массового отдыха (скверов, набережных и т. д. ). Регион примет участие в проекте на условиях софинансирования. Для этого из краевого бюджета выделят 73,7 млн рублей — 24% от доли федерации.

«Минимальный перечень работ, обязательных к выполнению субъектами, — это ремонт дворов, установка освещения, скамеек, урн. Отдельным направлением станет создание мест массового отдыха, к примеру, городских парков», — пояснил заместитель министра ЖКХ края Эдуард Бурдинский.

По словам Эдуарда Бурдинского, сейчас главная задача — до 25 мая утвердить муниципальные программы по формированию комфортной городской среды. Для каждого двора, где будет сделан ремонт, нужно подготовить отдельный дизайн-проект, который должен получить одобрение жителей. В этой связи в ближайшее время в регионе предстоит разработать целый перечень нормативных правовых актов.

Напомним, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» призван внедрить новые правила и принципы благоустройства поселений. По мнению главы Минстроя РФ Михаила Меня, он также поможет привлечь инвестиции в сферу ЖКХ. Благоустройство муниципальных образований будет способствовать их экономическому росту.