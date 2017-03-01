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10:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Власти края подписали с Минстроем РФ соглашение о формировании комфортной городской среды

В апреле министерство планирует перечислить региону 233,5 миллиона рублей.

Источник: khabkrai.ru

Хабаровск, 1 марта, AmurMedia.

В 2017 году в Российской Федерации стартует национальный проект «Формирование комфортной городской среды». Правительство Хабаровского края и Минстрой РФ подписали соглашение о его реализации. В апреле министерство планирует перечислить региону 233,5 млн рублей на выполнение перечня мероприятий, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В рамках проекта в муниципалитетах предполагается выполнить работы по созданию комфортных условий для проживания людей. 2/3 средств должно быть использовано на благоустройство дворовых территорий, 1/3 — на приведение в порядок мест массового отдыха (скверов, набережных и т. д.). Регион примет участие в проекте на условиях софинансирования. Для этого из краевого бюджета выделят 73,7 млн рублей — 24% от доли федерации.

«Минимальный перечень работ, обязательных к выполнению субъектами, — это ремонт дворов, установка освещения, скамеек, урн. Отдельным направлением станет создание мест массового отдыха, к примеру, городских парков», — пояснил заместитель министра ЖКХ края Эдуард Бурдинский.

По словам Эдуарда Бурдинского, сейчас главная задача — до 25 мая утвердить муниципальные программы по формированию комфортной городской среды. Для каждого двора, где будет сделан ремонт, нужно подготовить отдельный дизайн-проект, который должен получить одобрение жителей. В этой связи в ближайшее время в регионе предстоит разработать целый перечень нормативных правовых актов.

Напомним, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» призван внедрить новые правила и принципы благоустройства поселений. По мнению главы Минстроя РФ Михаила Меня, он также поможет привлечь инвестиции в сферу ЖКХ. Благоустройство муниципальных образований будет способствовать их экономическому росту.

«Согласно исследованиям, чем больше времени человек проводит в городе, тем больше денег он тратит. Адаптация городских улиц под нужды пешеходов увеличивает активность и продажи в ритейле на 40%. Рост числа пешеходов влияет на целый ряд факторов — увеличение числа покупок, рост числа посетителей в кафе и ресторанах, безопасность и т. д. Увеличение пешеходного потока повышает привлекательность района для туристов и жителей, растет стоимость аренды и покупки недвижимости. Поэтому комфортность станет сильным стимулирующим фактором», — подчеркнул глава Минстроя России.

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