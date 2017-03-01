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10:47 (мск), источник: ИА REGNUM

Хабаровск и Хэйлунцзян создадут совместный исследовательский центр

Китайские и российские ученые намерены проводить совместные исследования в области сельского хозяйства.

Источник: Reuters

Руководители Дальневосточного НИИ сельского хозяйства и Академии наук провинции Хэйлунцзян подписали соглашение о создании совместного инновационного исследовательского центра, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аналогов новому исследовательскому центру нет на Дальнем Востоке. С китайской стороны в структуру центра вошли Дацинское отделение Академии наук, Академия сельскохозяйственных и лесных наук Большого Хинганского округа. Центр будет иметь два филиала — в Хабаровске и в провинции Хэйлунцзян.

«Основная задача центра — внедрение передовых достижений и разработок России и Китая в развитие сельского хозяйства и экономику обеих стран. И у нас, и у китайских коллег накоплен большой опыт в селекции, семеноводстве, разработаны новые технологии, позволяющие повысить урожайность различных культур», — рассказала директор Дальневосточного НИИ сельского хозяйства Татьяна Асеева.

«Китайская сторона, конечно, заинтересована в распространении своих технологий на нашей территории, с учетом требований законодательства РФ. К тому же, китайские партнеры планируют использовать и наши передовые технологии. Нам же важно решить задачу самообеспеченности наших сельхозпроизводителей отечественным семенным фондом для получения высоких урожаев», — поделился представитель министерства сельского хозяйства региона Александр Никуленко.

ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2016 года губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в ярмарке китайских инвестиций COIFair-2016, прошедшей в Пекине. В ходе ярмарки представителей деловых кругов Поднебесной познакомили с перспективными направлениями экономики Хабаровского края. В последние годы Хабаровский край успешно сотрудничает не только с ближайшим соседом — Хэйлунцзян, но и с более отдаленными китайскими провинциями — Цзилинь, Ляонин, Гуандун, Шаньдун и Шанхаем.

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