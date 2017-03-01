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08:53 (мск), источник: УралПолит.ру

В Дегтярске остановлена работа завода, отравлявшего жителей свинцом

ДЕГТЯРСК, 1 марта, ИА УралПолит.Ru. В Дегтярске на литейно-механическом заводе приостановлена эксплуатация печей, в которых плавили свинец.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, решение было принято после проведения проверки министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области совместно с прокуратурой и представителями областного Центра экологического мониторинга.

На вредные выбросы и едкий дым от плавки свинца жаловались жители города. «Практически каждую ночь центр города накрывает облако ядовитого дыма, становится тяжело дышать, приходится закрывать все форточки», — сообщали горожане.

Во время проверки, которая проводилась со 2 по 28 февраля, специалисты сделали отбор проб и провели их химический анализ.

«Установлено, что предприятием были совершены несанкционированные — то есть без лицензии на соответствующую деятельность — выбросы в атмосферный воздух. Химический анализ проб, которые были взяты аккредитованной организацией, показал, что в выбросах в 72 раза превышена предельная концентрация углерода оксида — это загрязняющее вещество четвертого класса опасности», — отмечает заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды региона Вероника Русинова.

По результатам проверки было возбуждено административное дело по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ «выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения».

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