«Уфаводоканал» готовится к паводку

На предприятии создана противопаводковая комиссия, предприняты все необходимые меры для того, чтобы наводнение не повлияли на качество питьевой воды. На водозаборных скважинах проводят герметизацию, чтобы в прибрежные воды не попала талая вода. А на случай экстренного загрязнения, эксперты готовят все необходимые резервы с веществами для очистки воды.

Стоит отметить, что во время паводка количество точек отбора проб воды в распределительной сети города возрастает с 25 до 40−45 в день, а количество контрольных проверок будет увеличено в три раза. Сейчас также проводятся проверки технического состояния на сетях водоснабжения и водоотведения.