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08:59 (мск), источник: PROUFU.ru

«Уфаводоканал» готовится к паводку

С наступлением весны Башкирию в скором времени ожидают сильные паводки. «Уфаводоканал» уже с начала февраля начал подготовку к этому сезону, сообщает пресс-служба Администрации города.

На предприятии создана противопаводковая комиссия, предприняты все необходимые меры для того, чтобы наводнение не повлияли на качество питьевой воды. На водозаборных скважинах проводят герметизацию, чтобы в прибрежные воды не попала талая вода. А на случай экстренного загрязнения, эксперты готовят все необходимые резервы с веществами для очистки воды.

Стоит отметить, что во время паводка количество точек отбора проб воды в распределительной сети города возрастает с 25 до 40−45 в день, а количество контрольных проверок будет увеличено в три раза. Сейчас также проводятся проверки технического состояния на сетях водоснабжения и водоотведения.

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