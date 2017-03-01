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12:24 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградский проект «Концессии водоснабжения» получил Национальную премию «Росинфра»

Программа модернизации инфраструктуры Волгограда компании «Концессии теплоснабжения» стала лучшим проектом государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ на инвестиционном форуме в Сочи.

Так, проект стал обладателем Национальной премии «Росинфра». Об этом ВДТВ рассказали в администрации региона.

Премия «Росинфра» считается самой высокой в сфере инфраструктуры. За право получить ее боролись около 130 проектов. Эксперты: представители Госдумы и Совета Федерации, Минэкономразвития, Минтранса, Минстроя и Минздрава России, руководители ведущих финансовых институтов и общественных организаций, посчитали опыт волгоградского региона самым правильным.

«Для нас этот проект является знаковым, так как в нем использованы новые технологии, — отметил председатель совета директоров “Концессии теплоснабжения” Юрий Сизов. — Надо отдать должное концеденту — администрации Волгограда и Волгоградской области, которые создали максимально благоприятные условия для инвестора и сделали все от них зависящее, чтобы концессия состоялась».

Концессионное соглашение для объектов теплоснабжения заключили в сентябре прошлого года на 30 лет. За этот период компания должна модернизировать инфраструктуру. Согласно подсчетам, на это компания потратит около 30 миллиардов рублей. Инвестиции до 2019 годах составят 6,4 миллиарда рублей.

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