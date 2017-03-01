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10:10 (мск), источник: Sputnik.md

«Газпром» снизит цену на газ, но на потребителях это не отразится

Российская компания «Газпром», возможно, снизит стоимость газа для Молдовы до 170 долларов США за тысячу кубометров, но это не повлияет на тарифы для конечных потребителей.

Источник: Sputnik.md

Об этом в радиостудии Sputnik Молдова заявил эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.

Вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык сообщил, что «Газпром» объявит цену поставки природного газа в Молдову на 2017 год на этой неделе. По его словам, следуя установленным международным принципам формирования цен на голубое топливо, цена для республики должна быть ниже, чем в 2016 году.

Собеседник радио Sputnik Молдова Сергей Унгуряну согласился, что, действительно, цены могут быть снижены.

«Основания для уменьшения цены на газ, думаю, что есть, так как политическая ситуация и экономические отношения с Российской Федерацией у Республики Молдова улучшились. Я думаю, что политический компонент, кроме экономических, тоже играет определенную роль, особенно в таком важном вопросе», — заявил Унгуряну.

Эксперт также отметил, что цена голубого топлива, которое получает Молдова от «Газпрома», «и так довольно маленькая по сравнению с теми, что были раньше», поэтому не стоит ожидать существенного понижения.

«Максимум, мы можем ожидать снижения на 10−15%. Это потолок, я думаю», — сказал Сергей Унгуряну.

Тем не менее, по словам эксперта, конечным потребителям голубого топлива не стоит надеяться на снижение тарифов.

«Какой будет цена далее, зависит от наших внутренних поставщиков. Все эти надбавочные стоимости, которые идут по транспортировке, по распределению газа — это уже наши внутренние стоимости», — добавил эксперт.

В 2016 году «Газпром» поставлял газ в Молдову по цене 186 долларов США за тысячу кубометров.

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