«Газпром» снизит цену на газ, но на потребителях это не отразится

Об этом в радиостудии Sputnik Молдова заявил эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.

Вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык сообщил, что «Газпром» объявит цену поставки природного газа в Молдову на 2017 год на этой неделе. По его словам, следуя установленным международным принципам формирования цен на голубое топливо, цена для республики должна быть ниже, чем в 2016 году.

Собеседник радио Sputnik Молдова Сергей Унгуряну согласился, что, действительно, цены могут быть снижены.

«Основания для уменьшения цены на газ, думаю, что есть, так как политическая ситуация и экономические отношения с Российской Федерацией у Республики Молдова улучшились. Я думаю, что политический компонент, кроме экономических, тоже играет определенную роль, особенно в таком важном вопросе», — заявил Унгуряну.

Эксперт также отметил, что цена голубого топлива, которое получает Молдова от «Газпрома», «и так довольно маленькая по сравнению с теми, что были раньше», поэтому не стоит ожидать существенного понижения.

«Максимум, мы можем ожидать снижения на 10−15%. Это потолок, я думаю», — сказал Сергей Унгуряну.