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09:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Долги по зарплате в Приморье принимают масштаб бедствия

Прокуратура Владивостока констатирует, что весь прошлый год в городе росли долги по зарплате, и эта тенденция сохраняется в 2017 году..

Источник: ДЕЙТА

«На десяти предприятиях, расположенных на территории городского округа, общая сумма задолженности по оплате труда по состоянию на 17 февраля составила свыше 550 млн рублей», — сообщили ИА Дейта в прокуратуре Приморья.

При этом городская прокуратура не сидит в бездействии. Так, в 2016 году в суд направлено свыше пяти тысяч исков, в следственные органы направлено восемь материалов. Около 600 лиц привлечено к ответственности за нарушения трудового законодательства. В этом году правоохранительные и контролирующие органы планируют усилить меры, чтобы не дать ситуации стать критической.

Ранее ИА Дейта сообщало, что на конец 2016 года общий размер задолженности предприятий Приморья перед своими работниками превышает 780 млн рублей. Более половины этой суммы приходится на акционерное общество «Радиоприбор».

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