Мэрия Перми объявила аукцион по капремонту коммунального моста

Аукцион на выполнение капремонта коммунального моста через Каму объявила администрация Перми.

Намечено заменить покрытие моста. В этом году уложат высокоплотный асфальтобетон, имеющий высокую износоустойчивость. Поверх его нанесут защитный слой с литой минерально-эмульсионной смесью. Также швы моста покроют гидроизоляцией.

Качество проведённых работ будет принимать не только заказчик, но и ГИБДД, а также департамент дорог и транспорта администрации Перми и МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».

Максимальная стоимость контракта составила 34,842 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимают до 16 марта. Торги назначены на 27 марта 2017 г. Закончат капремонт моста к 15 сентября нынешнего года.

Напомним, расчетный срок эксплуатации моста составляет 50 лет и истекает в нынешнем году. Однако в прошлом году краевой минтранс проанализировал данные специалистов и пришёл к выводу, что мост при соответствующем содержании можно эксплуатировать минимум 15 лет до проведения капитального ремонта или реконструкции.