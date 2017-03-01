Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Ростовчанин создал бизнес, приносящий 20 млн руб. выручки в год
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Вы гнилой человек": Самбурская обратилась к Фадееву
Сын Караченцова о ДТП: Машину вела Поргина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ: Янукович сказал, что делать с ЛДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
09:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

Мэрия Перми объявила аукцион по капремонту коммунального моста

Его хотят отремонтировать к 15 сентября нынешнего года.

Аукцион на выполнение капремонта коммунального моста через Каму объявила администрация Перми.

Намечено заменить покрытие моста. В этом году уложат высокоплотный асфальтобетон, имеющий высокую износоустойчивость. Поверх его нанесут защитный слой с литой минерально-эмульсионной смесью. Также швы моста покроют гидроизоляцией.

Качество проведённых работ будет принимать не только заказчик, но и ГИБДД, а также департамент дорог и транспорта администрации Перми и МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».

Максимальная стоимость контракта составила 34,842 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимают до 16 марта. Торги назначены на 27 марта 2017 г. Закончат капремонт моста к 15 сентября нынешнего года.

Напомним, расчетный срок эксплуатации моста составляет 50 лет и истекает в нынешнем году. Однако в прошлом году краевой минтранс проанализировал данные специалистов и пришёл к выводу, что мост при соответствующем содержании можно эксплуатировать минимум 15 лет до проведения капитального ремонта или реконструкции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сколько россияне будут отдыхать на 8 марта?
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
Япония хочет запустить чартерные рейсы на Курилы
СМИ узнали о нежелании Зюганова баллотироваться в президенты
Трамп исключил Ирак из списка «запретных стран» в новом указе
Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявили обвинения
Спорт
Пока вы спали: победа «Спартака», трагедия Смолова О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь