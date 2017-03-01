Объем инвестиций в развитие Пермского региона СвЖД составит 4 млрд рублей

Основная цель вложений — увеличение пропускной способности Свердловской магистрали, обеспечения устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Значительная часть средств будет направлена на реконструкцию железнодорожных путей. В текущем году всеми видами ремонта будет обновлено свыше 110,2 км пути.

Только в рамках программы модернизации с усилением инженерных сооружений предусмотрены работы на 4 участках (Кукуштан — Ергач, Кабалуд — Кузьма, Пермь-Сортировочная — Пермь-2, Оверята — Курья). На обновление и модернизацию парка тягового подвижного состава будет направлено 0,5 млрд рублей.

В Пермский регион СвЖД поступят современные маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ. За счет программы обновления оборудования и устройств хозяйства электроснабжения предстоит провести реконструкцию контактной сети участка Кишерть — Тюриково, техническое перевооружение тяговой подстанции Бородулино.