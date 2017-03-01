Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
9 любопытных фактов о тестостероне
Лучший пляж мира, на котором можно загорать круглый год (фото)
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Вы гнилой человек": Самбурская обратилась к Фадееву
Сын Караченцова о ДТП: Машину вела Поргина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: Янукович сказал, что делать с ЛДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
09:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Объем инвестиций в развитие Пермского региона СвЖД составит 4 млрд рублей

Объем инвестиционных проектов 2017 года в Пермском регионе СвЖД составит 4 млрд руб.

Основная цель вложений — увеличение пропускной способности Свердловской магистрали, обеспечения устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Значительная часть средств будет направлена на реконструкцию железнодорожных путей. В текущем году всеми видами ремонта будет обновлено свыше 110,2 км пути.

Только в рамках программы модернизации с усилением инженерных сооружений предусмотрены работы на 4 участках (Кукуштан — Ергач, Кабалуд — Кузьма, Пермь-Сортировочная — Пермь-2, Оверята — Курья). На обновление и модернизацию парка тягового подвижного состава будет направлено 0,5 млрд рублей.

В Пермский регион СвЖД поступят современные маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ. За счет программы обновления оборудования и устройств хозяйства электроснабжения предстоит провести реконструкцию контактной сети участка Кишерть — Тюриково, техническое перевооружение тяговой подстанции Бородулино.

Для обеспечения стабильного вывоза растущего грузопотока и организации тяжеловесного движения на направлении Кузбасс — Усть-Луга в границах СвЖД запланированы работы по удлинению приемо-отправочных путей на станции Кунгур. Предстоит также модернизировать устройства автоматики и телемеханики на участке Пермь — Чепца.

В рамках программы предупреждения травматизма граждан на объектах ОАО «РЖД» планируется построить пешеходный переход на 1440 км перегона Пермь-2 — Бахаревка. Переход будет оснащен светозвуковой сигнализацией, настилом с резинокордовым покрытием. Появится зона накопления с ограждениями и разделителями пассажиропотока, предупреждающие плакаты, освещение территории.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как прошла церемония вручения премии
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
Япония хочет запустить чартерные рейсы на Курилы
СМИ узнали о нежелании Зюганова баллотироваться в президенты
Трамп исключил Ирак из списка «запретных стран» в новом указе
Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявили обвинения
Спорт
Пока вы спали: победа «Спартака», трагедия Смолова О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь