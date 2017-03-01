Объем инвестиций в развитие Пермского региона СвЖД составит 4 млрд рублей
Объем инвестиционных проектов 2017 года в Пермском регионе СвЖД составит 4 млрд руб.
Объем инвестиционных проектов 2017 года в Пермском регионе СвЖД составит 4 млрд руб.
Основная цель вложений — увеличение пропускной способности Свердловской магистрали, обеспечения устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта, сообщает
Значительная часть средств будет направлена на реконструкцию железнодорожных путей. В текущем году всеми видами ремонта будет обновлено свыше 110,2 км пути.
Только в рамках программы модернизации с усилением инженерных сооружений предусмотрены работы на 4 участках (Кукуштан — Ергач, Кабалуд — Кузьма,
В Пермский регион СвЖД поступят современные маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ. За счет программы обновления оборудования и устройств хозяйства электроснабжения предстоит провести реконструкцию контактной сети участка Кишерть — Тюриково, техническое перевооружение тяговой подстанции Бородулино.
Для обеспечения стабильного вывоза растущего грузопотока и организации тяжеловесного движения на направлении Кузбасс —
В рамках программы предупреждения травматизма граждан на объектах ОАО «РЖД» планируется построить пешеходный переход на 1440 км перегона Пермь-2 — Бахаревка. Переход будет оснащен светозвуковой сигнализацией, настилом с резинокордовым покрытием. Появится зона накопления с ограждениями и разделителями пассажиропотока, предупреждающие плакаты, освещение территории.