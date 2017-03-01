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10:47 (мск), источник: РИАЦ

Волгоград может получить на реконструкцию дорог дополнительно 1,2 млрд рублей

Волгоградская область готовится к масштабным дорожным работам.

Источник: РИАЦ

Они начнутся в апреле, при благоприятных погодных условиях. Финансирование работ планируется на уровне прошлого года, признанного рекордным по объему привлеченных средств. Однако возможны и позитивные изменения.

Как заявил председатель комитета Волгоградской областной Думы по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников, Волгоград должен войти ещё в одну федеральную программу и получить на реконструкцию дорог дополнительно 1,2 миллиарда рублей.

«Усилия областных властей по наведению порядка поддерживаются центром, налажено эффективное взаимодействие. Мы также рассчитываем на софинансирование строительства объездной магистрали, возведение которой существенно повлияет на дорожную ситуацию в городе», — сказал депутат.

По словам парламентария, проблемы в дорожно-транспортной сфере Волгоградской области накапливались длительное время, а стали активно решаться только в последние два года.

«Есть положительная тенденция, которая подкреплена средствами регионального и федерального бюджетов. К примеру, отлично “перезимовали” обновленные участки шоссе Авиаторов, проспектов Жукова и Ленина, — сказал Дмитрий Калашников. — Важно, чтобы подрядчики несли ответственность за выполненную работу: ремонтировали дороги качественно и были готовы к выполнению своих гарантийных обязательств. Чтобы не ремонтировать каждый год одни и те же дороги, необходимо привлекать добросовестных подрядчиков, использующих современные качественные технологии. На этом акцентировал внимание губернатор Андрей Бочаров, который на оперативном совещании потребовал в течение двух недель проинспектировать недавно отремонтированные дороги и оперативно устранить выявленные недостатки за счет подрядных организаций».

Дмитрий Калашников напомнил, что на одном из последних заседаний Волгоградская областная Дума приняла закон, аккумулирующий средства регионального дорожного фонда для их использования по целевому назначению. Эта мера призвана улучшить финансирование содержания автотранспортной сети.

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