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09:35 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нацбанк повысил курс доллара и евро

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 1 марта, на уровне 2716,37 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Источник: "РИА Новости" Украина

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2878,53 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,686 гривны за 10 рублей.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — «ПриватБанк».

Ранее глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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