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09:27 (мск), источник: Profinance.kz

Казахстанцы теряют интерес к американской валюте

Год начат с антирекорда — обменники продали всего 651 миллион долларов.

Источник: AP 2017

По итогам января жители РК выкупили в обменных пунктах валюты (EUR/RUB/USD) на 302,3 миллиарда тенге — это самый низкий старт за три года. К январю 2016 отмечено сокращение на 34,2%, сообщает ranking.kz.

Снижение обеспечено падением интереса к американской валюте: так, за январь текущего года казахстанцы купили всего $651 млн, минус 28,5% к декабрю, и минус 39,3% к январю 2016. В тенговом эквиваленте это составило 215,6 миллиарда (-45% за год).

Более низкие показатели по приобретению казахстанцами американского доллара наблюдались лишь в первом полугодии 2016 года, а до того — более 10 лет назад, в начале 2006. Даже снижение курса доллара к тенге на 9,5% за год не повлияло на подъем спроса к американской валюте.

Спрос на две другие ключевые валюты в мультивалютной корзине, напротив, показал прирост. Так, объем выкупленных рублей составил 10,8 миллиарда, +1,1% к декабрю и +16,2% к январю 2016 года. Это 59,8 миллиарда в тенговом эквиваленте — плюс 35,9% за год.

Продажи евровалюты в обменниках выросли год-к-году на 31,1%, до 76,4 миллиона евро. В тенговом эквиваленте это составило 26,9 миллиарда, на 16,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Тенденцию ухода от валютной зависимости подтверждают и показатели БВУ.

Так, по итогам января розничные тенговые депозиты зафиксировали годовой прирост сразу в 2,4 раза, валютные — сократились почти на 20%. Таким образом, именно депозиты в нацвалюте обеспечили прирост срочных и условных вкладов физлиц на 6% за год.

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