Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Не обижайтесь. Ненавижу гниль": Самбурская о Фадееве
Сын Караченцова о ДТП: Машину вела Поргина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Янукович сказал, что делать с ЛДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10:03 (мск), источник: Publika.md

Ветеранам войны в Афганистане повысят пенсии

С 1 марта военным, которые принимали участие в войне в Афганистане и в вооруженном конфликте на Днестре, повысят пенсии по инвалидности в среднем в два раза. Соответствующее решение примет сегодня кабинет министров.

Источник: Publika.md

Таким образом, военные-срочники с инвалидностью тяжелой степени будут получать почти на две тысячи леев больше. Ежемесячные выплаты составят три с половиной тысячи леев. Почти на тысячу больше станут получать военные с инвалидностью выраженной степени, что составит две с половиной тысячи, а с инвалидностью средней степени — полторы тысячи.

В то же время, в апреле текущего года пособия военным в отставке проиндексируют на 7%, в следующем году — на четыре с половиной процента, а в 2019 — на пять процентов. Авторы проекта подчеркивают, что повышение пенсий коснется лишь тех призывников, которые принимали участии в вооруженных конфликтах по долгу службы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
Япония хочет запустить чартерные рейсы на Курилы
СМИ узнали о нежелании Зюганова баллотироваться в президенты
Трамп исключил Ирак из списка «запретных стран» в новом указе
Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявили обвинения
Спорт
Пока вы спали: победа «Спартака», трагедия Смолова О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь