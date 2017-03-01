Ветеранам войны в Афганистане повысят пенсии

Таким образом, военные-срочники с инвалидностью тяжелой степени будут получать почти на две тысячи леев больше. Ежемесячные выплаты составят три с половиной тысячи леев. Почти на тысячу больше станут получать военные с инвалидностью выраженной степени, что составит две с половиной тысячи, а с инвалидностью средней степени — полторы тысячи.

В то же время, в апреле текущего года пособия военным в отставке проиндексируют на 7%, в следующем году — на четыре с половиной процента, а в 2019 — на пять процентов. Авторы проекта подчеркивают, что повышение пенсий коснется лишь тех призывников, которые принимали участии в вооруженных конфликтах по долгу службы.