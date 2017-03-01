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10:03 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Второе казино в Приморье откроется в 2018 году

Казино «Маяк» с аквапарком на территории развлекательного курорта «Приморье» откроется в 2018 году. Спустя год планируется открытие третьего комплекса «Селена», сообщил генеральный директор Корпорации развития Приморского края Андрей Фоломеев.

Источник: ИТАР-ТАСС

Инвестором проекта стала камбоджийская компания Naga Corp Ltd, которая во время стройки обнаружила древние захоронения, что повлияло на сроки строительства развлекательного комплекса.

«В 2018 году комплекс откроется. Кстати, в нём появится небольшой музей с предметами, найденными во время раскопок», — сказал Фоломеев, добавив, что к 2020 году должны открыть центры «Феникс», «Золотые ворота», «Лунные ворота» и «Солнце».

Ранее глава Минвостокразвития Александр Галушка сообщил, что две трети территории игорной зоны в Приморье пустуют.

Игорная зона «Приморье» строится в бухте Муравьиная под Владивостоком на площади 620 га. В октябре 2015 года на её территории открылось первое казино — Tigre de Cristal. С начала 2016 года его посетили более 190 тыс. человек, что принесло около 500 млн рублей в бюджет.

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