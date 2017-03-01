Байкал и Ольхон вошли в рейтинг ста самых популярных туристических брендов России

ТОП-100 самых популярных туристических брендов России составили исследователи центра информационных коммуникаций «Рейтинг». В список попали озеро Байкал и остров Ольхон. Более 80% туристов желают познакомиться с брендами Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В целом же в рейтинге учтены самые разные виды туристических брендов — от природных явлений до необычных маршрутов и даже продуктов питания, сообщает газета «Известия».

«Возглавила национальный рейтинг Третьяковская галерея. На втором месте оказался Московский Кремль, замкнул тройку Эрмитаж. Другие объекты в десятке также преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга: Петергоф, Большой театр, Исаакиевский собор, тульский пряник, Красная площадь, ВДНХ и город-курорт Сочи. Наиболее неожиданным для составителей рейтинга оказался успех тульского пряника — в тексте исследования они назвали его попадание в десятку лидеров настоящей сенсацией», — говорится в сообщении.

Всего в топ-100 попали 62 «объекта показа» (так эксперты обозначили географические объекты, курорты, места отдыха, достопримечательности и даже известные промышленные объекты), 21 гастрономический бренд, 11 народных художественных промыслов, пять туристических маршрутов и только одно мероприятие.