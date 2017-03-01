Жильё в Челябинске сильно подешевело

Цены на недвижимость в Челябинске скатились к 2012 году. Снимаются с продажи строительные объекты жилья, замораживаются стройки. Об этом сообщают челябинские риэлторы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общий рынок жилья в Челябинске переживает не лучшие времена. Ситуация усугубляется падением спроса на квартиры, снижением численности реальных покупателей. На тенденции рынка реагируют строители. Падению цен на квартиры способствовало снижение почти в два раза курса рубля за последние два года кризиса.

Как отмечают риэлторы, сейчас самое удачное время покупки недвижимости. Однако покупатели не торопятся, так как заявления риэлторов, хоть и имеющие под собой основу, уже не воспринимаются буквально, люди не верят им и считают, что их задача — подтолкнуть потенциальных покупателей к совершению сделки.

Еще одна настораживающая тенденция — снятие строителями с продажи своих объектов недвижимости. Негативная ситуация на рынке подталкивает застройщиков переносить сроки сдачи жилья. Около 170 объектов жилищного строительства будут сданы позже намеченного изначально срока.

Рынок недвижимости пытаются оживить банки, предоставляя ипотечные кредиты на более выгодных условиях. Например, сбербанк снизил ставку ипотечного кредитования до 10,9% годовых. Риелторы оценивают это как позитивную тенденцию, но кардинального роста покупателей это не дает, за последние годы уверенность граждан, что они смогут платить ипотеку, существенно снизилась.

«Цены упали и в ближайший год точно расти не будут, на долгосрочную перспективу загадывать не буду, у нас в стране и мире всё меняется каждый день. Но сейчас оснований для бурного роста экономики и цен не вижу. Это касается и вторички, и новостройки: можно купить всё, что угодно, причем с хорошей скидкой», — высказал своё мнение руководитель агентства недвижимости «ДомИНВЕСТ» Лев Шпайзман в интервью domchel.ru.

Негатива рынку челябинской недвижимости добавляют настроения челябинцев на отъезд из столицы Южного Урала. Желание сменить место проживание раскручивается формируемым общественным мнением о том, что Челябинск — экологически грязный город, в дополнении к тому же с отсутствием перспективы социально-экономического развития.

На фоне падения стройиндустрии в Челябинском регионе в Москве продолжает разворачиваться стратегическая программа строительства жилья на смену существующим пятиэтажкам — «хрущевкам». В ближайшие годы осталось снести 78 домов. Горожан 49 из них расселят за счёт бюджета Москвы, остальные 29 домов — за счет средств инвесторов.

По данным на 18 января 2017 года, в Москве в рамках программы снесли 1644 дома площадью шесть миллионов квадратных метров. В 2017—2019 годах планируется построить 1,8 миллионов квадратных метров новой жилой площади.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем выступлении в Совете Безопасности по формированию новой региональной политике, в сентябре 2016 года, отметил, что безопасность страны зависит, в том числе и от преодоления региональных диспропорций.

«Не преодолена тенденция стягивания экономики в центральные районы страны. Это приводит к диспропорциям в бюджетной обеспеченности, а как результат — к разрыву в уровне доходов, социальных гарантий людей, живущих в разных субъектах Российской Федерации, при этом скачки данных показателей наблюдаются даже в пределах одного федерального округа. Общие доходы пяти самых богатых и самых бедных регионов различаются в 43 раза. А если взять самый богатый и самый бедный — даже и говорить не буду, там вообще в сотни раз», — сказал президент РФ.

На совещании отмечалось, что этого можно достичь за счет инвестиционных планов с участием государства.