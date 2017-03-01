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10:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

Прикамье лидирует по числу безработных в Поволжье

Хуже обстоят дела только в республике Марий Эл.

Пермский край по уровню безработицы в Приволжском федеральном округе находится на втором месте, сообщает Росстат.

В январе в Прикамье насчитывалось 78,4 тыс. человек, не имеющих постоянной работы. Это 6% от общей численности экономически активного населения региона. Хуже обстановка только в Республике Марий Эл, где уровень безработицы достиг 9,7%. В соседней Свердловской области не имеют работы 6,4%, в Кировской области — 5,3%, в Башкирии — 5,7%. Самый низкий показатель среди субъектов ПФО в Татарстане и Самарской области — 3,7%. В целом по России уровень безработицы составляет 5,4%.

Напомним, Росстат проводит исследование этого процесса по критериям Международной Организации Труда (МОТ). По этой методике под статус безработных попадают те, кто стоит на учете в центре занятости, а также граждане, не имеющие постоянного дохода и ищущие работу. Это в 4 раза больше той цифры, которую показывают службы занятости. Так, например, по информации краевого агентства по занятости населения, уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае на конец февраля составляет всего 1,43%.

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