Нижний Новгород отчеканят на золотой монете номиналом 20 тыс рублей

На монете будут изображены 10 финалистов конкурса по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. В число финалистов вошел Нижегородский кремль и ярмарка. Монету планируется выпустить в течении года, тиражом до 50 штук.

Купюры в 200 и 2000 рублей поступят в обращение в конце текущего года. На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.