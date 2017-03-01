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11:17 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Нижний Новгород отчеканят на золотой монете номиналом 20 тыс рублей

Центробанк выпустит в обращение золотую монету номиналом 20 тыс рублей, она будет состоять из 1,75 грамма золота 999-й пробы. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На монете будут изображены 10 финалистов конкурса по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. В число финалистов вошел Нижегородский кремль и ярмарка. Монету планируется выпустить в течении года, тиражом до 50 штук.

Купюры в 200 и 2000 рублей поступят в обращение в конце текущего года. На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.

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