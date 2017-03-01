Беларусь ограничивает поставки птицы и мяса из некоторых стран

Об этом говорится в указаниях, размещенных на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

Ограничения распространяются на ввоз птицы из Каунасского уезда Литвы и Калининградской области России. Кроме того, вводятся временные ограничения на ввоз свинины из Запорожской области Украины.

Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь птицы и мяса из указанных регионов.

Грипп птиц — контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения, протекающая с различной степенью тяжести (от бессимптомной инфекции до тяжелых генерализованных форм септицемии). Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) — контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС безопасна.