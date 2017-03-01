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10:37 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове стартует Агропромышленный форум юга России

В Ростове начинает работу 20-й Агропромышленный форум Юга России. Это крупнейшее деловое событие сферы АПК нашего региона.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Свои достижения представят более 180 предприятий и организаций России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В течение 3-х дней в «ДонЭкспоцентре» пройдет более 70-ти мероприятий: выставки, круглые столы, презентации, семинары и конференции с участием ведущих специалистов отрасли.

Серди тем первого дня форума — господдрежка АПК, проблемы восстановления почв, эффективное применение минеральных удобрений, селекция и семеноводство. Ну, а ключевым событием сегодня станет масштабное предпосевное совещание с участием главы региона.

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