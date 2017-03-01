В Сочи будут строить ипподром на 5 тысяч зрителей
На прошедшем РИФ-2017 Сочи заключил 5 крупных соглашений, общий объем инвестиций по которым составил 7,9 млрд рублей.
На прошедшем РИФ-2017 Сочи заключил 5 крупных соглашений, общий объем инвестиций по которым составил 7,9 млрд рублей.
Один из договоров касается создания на землях совхоза «Россия» в Адлерском районе многофункционального
Комплекс включает в себя ипподром на 5 тысяч зрителей с полем (550×275 м), крытым манежем (80×21 м) и парковкой на 1000 мест. Рядом с объектом расположится
На форуме также были подписаны и другие инвестсоглашения, касающиеся Сочи. Среди них — соглашения по созданию современного комплексного предприятия по производству и переработке чайного листа, международного детского лагеря, строительства жилых комплексов в Хостинском и Центральном районах, сообщает