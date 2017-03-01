В Сочи будут строить ипподром на 5 тысяч зрителей

Один из договоров касается создания на землях совхоза «Россия» в Адлерском районе многофункционального туристско-спортивного комплекса с ипподромом.

Комплекс включает в себя ипподром на 5 тысяч зрителей с полем (550×275 м), крытым манежем (80×21 м) и парковкой на 1000 мест. Рядом с объектом расположится гостинично-развлекательный комплекс на 200 номеров, конно-спортивная школа, туристическая деревня на 74 коттеджа и пятизвездочный отель. В проект планируется вложить 5,8 млрд рублей.