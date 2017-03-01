В Волгоградской области утвержден план упрощения ведения бизнеса
Совет по улучшению инвестиционного климата в Волгоградской области утвердил «дорожные карты» упрощения ведения бизнеса, сообщает
Совет по улучшению инвестиционного климата в Волгоградской области утвердил «дорожные карты» упрощения ведения бизнеса, сообщает
«Мы создаем прозрачный механизм для снятия барьеров, которые препятствуют развитию бизнеса на территории Волгоградской области. Это поможет решать вопросы отведения земельных участков, подключения к энергоресурсам и многие другие», — цитируются в сообщении слова первого заместителя губернатора — председателя регионального комитета финансов Александра Дорждеева.
Целевые модели упрощения процедур для ведения бизнеса в регионах утверждены Правительством РФ в январе 2017 года. Они представляют собой систему мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, в том числе сокращение сроков технического подключения к сетям, получения различных разрешений. Новые механизмы позволят повысить эффективность процедур госрегистрации прав на имущество, предоставления земельных участков, постановки объектов недвижимости на кадастровый учет. Для разработки «дорожных карт» были сформированы рабочие группы, в состав которых вошли предприниматели, инвесторы, общественники. В утвержденных моделях поставлены цели, обозначены мероприятия, сроки и ответственные за исполнение.
Улучшение инвестиционного климата, стимулирование развития предпринимательства является одной из важных задач региональной власти, подчеркнули в