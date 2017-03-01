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11:24 (мск), источник: Коммерсантъ

В Волгоградской области утвержден план упрощения ведения бизнеса

Совет по улучшению инвестиционного климата в Волгоградской области утвердил «дорожные карты» упрощения ведения бизнеса, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Мы создаем прозрачный механизм для снятия барьеров, которые препятствуют развитию бизнеса на территории Волгоградской области. Это поможет решать вопросы отведения земельных участков, подключения к энергоресурсам и многие другие», — цитируются в сообщении слова первого заместителя губернатора — председателя регионального комитета финансов Александра Дорждеева.

Целевые модели упрощения процедур для ведения бизнеса в регионах утверждены Правительством РФ в январе 2017 года. Они представляют собой систему мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, в том числе сокращение сроков технического подключения к сетям, получения различных разрешений. Новые механизмы позволят повысить эффективность процедур госрегистрации прав на имущество, предоставления земельных участков, постановки объектов недвижимости на кадастровый учет. Для разработки «дорожных карт» были сформированы рабочие группы, в состав которых вошли предприниматели, инвесторы, общественники. В утвержденных моделях поставлены цели, обозначены мероприятия, сроки и ответственные за исполнение.

Улучшение инвестиционного климата, стимулирование развития предпринимательства является одной из важных задач региональной власти, подчеркнули в пресс-службе. По данным комитета экономики, в настоящее время в области насчитывается около 90 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из них в 2016 году три тысячи получили господдержку на общую сумму 500 млн рублей.

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