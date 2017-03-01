В Омске определили список дорог, подлежащих ремонту

Список дорог, подлежащих ремонту, определили в Омске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Региональное министерство строительства и ЖКК вместе с администрацией Омска определили список дорог, которые в 2017—2018 годах будут ремонтировать в рамках программа «Безопасные и качественные дороги Омской агломерации» на 2017 — 2025 годы.
«Программа соответствует стратегической задаче “Развитие транспортной инфраструктуры” Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2025 года, утвержденной постановлением администрации города Омска № 938-п., — пояснил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства администрации Омска Сергей Фролов. — Программа предусматривает ежегодное финансирование в объеме 1 млрд. руб. (из них 500 млн. руб. — федеральный бюджет, 450 млн. руб. — областной бюджет, 50 млн. руб. — городской бюджет). В соответствии с условиями программы департаментом городского хозяйства сформирован перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2017 — 2018 годах, в который включены 65 объектов. Из них 32 объекта со сроком исполнения в 2017 году, 33 объекта со сроком исполнения в 2018 году».
В 2017 году отремонтируют:
- Улица Авиационная (от улицы 22 Декабря до улицы Транссибирской);
- Улица 22 Декабря (от улицы Полярной до Исилькульского тракта);
- Улица Мельничная (от улицы Талалихина до улицы 3-й Казахстанской);
- Круговая развязка и подходы к Ленинградскому мосту (в том числе со стороны улицы Масленникова);
- Улица Суворова (от улицы Володарского до круговой развязки Ленинградского моста);
- Улица Волгоградская (от улицы Кондратюка до бульвара Архитекторов);
- Улица 5-я Кировская (от улицы О. Кошевого до улицы В. Талалихина);
- Улица О. Кошевого (от улицы Пристанской до улицы 5-й Кировской);
- Улица Ватутина (от бульвара Архитекторов до улицы Конева и от улицы Перелета до улицы Лукашевича);
- Улица 2-я Солнечная (от улицы Коттеджной до улицы Волгоградской);
- Улица Граничная (от улицы 22 Декабря до улицы Димитрова);
- Улица Крупской (от улицы Лукашевича до улицы Перелета);
- Улица Гашека (от улицы Машиностроительной до Сибирского проспекта);
- Улица Гуртьева (от улицы Д. Бедного до улицы Новосортировочной);
- Улица 6-я Станционная (от улицы Новокирпичной до улицы 6-й Ленинградской);
- Сибирский проспект (от улицы Новокирпичной до улицы Гашека);
- Улица 3-я Транспортная (от улицы Панфилова до улицы 1-й Индустриальной);
- Улица Заозерная (от проспекта Королева с учетом путепровода по улице Заозерной);
- Улица 22 Апреля (от улицы Энергетиков до улицы Доковской);
- Красноярский тракт (от путепровода по улице Заозерной до границы города Омска);
- Улица Березовая (от улицы Красный Путь до проспекта Королева);
- Улица Нефтезаводская (от улицы Энтузиастов до проспекта Губкина);
- Проспект Королева (от улицы Химиков до улицы Заозерной и от улицы 7-й Дунайской до Красноярского тракта);
- Улица Энтузиастов (от улицы Доковской до улицы Химиков);
- Улица Заводская (от ул. Нефтезаводской до ул. Комбинатской);
- Улица 1-я Заводская (от проспекта Губкина до улицы Энтузиастов);
- Улица 33-я Северная (от улицы Герцена до улицы 21-й Амурской);
- Улица 2-я Восточная (от улицы Барнаульской до Октябрьского моста с подходами со стороны ул. А. Нейбута);
- Улица Госпитальная (от улицы 11-й Ремесленной до путепровода по улице Госпитальной);
- Улица 4-я Челюскинцев (от улицы Пристанционной до улицы 21-й Амурской);
- Улица 25-я Северная (от улицы 24-й Северной до Красноярского тракта);
- Улица XXII Партсъезда (от улицы 1-й Челюскинцев до улицы Раздольной).