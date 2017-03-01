В Омске определили список дорог, подлежащих ремонту

Список дорог, подлежащих ремонту, определили в Омске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Региональное министерство строительства и ЖКК вместе с администрацией Омска определили список дорог, которые в 2017—2018 годах будут ремонтировать в рамках программа «Безопасные и качественные дороги Омской агломерации» на 2017 — 2025 годы.

«Программа соответствует стратегической задаче “Развитие транспортной инфраструктуры” Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2025 года, утвержденной постановлением администрации города Омска № 938-п., — пояснил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства администрации Омска Сергей Фролов. — Программа предусматривает ежегодное финансирование в объеме 1 млрд. руб. (из них 500 млн. руб. — федеральный бюджет, 450 млн. руб. — областной бюджет, 50 млн. руб. — городской бюджет). В соответствии с условиями программы департаментом городского хозяйства сформирован перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2017 — 2018 годах, в который включены 65 объектов. Из них 32 объекта со сроком исполнения в 2017 году, 33 объекта со сроком исполнения в 2018 году».

В 2017 году отремонтируют: