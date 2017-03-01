Ростовская область получит инвестиций на сумму до 29 млрд рублей

Свыше 60% предполагает создание в регионе производств, об этом сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

Договоренности Ростовской области на Российском инвестиционном форуме касаются целого ряда отраслей, включая строительство металлургического завода в Каменске-Шахтинском, создание текстильной фабрики в Донецке, постройку крупного Торгово-развлекательного центра в Новочеркасске, возведение производственного центра компании «Глория Джинс» и ряда других проектов.

Кроме того, на форуме губернатор Ростовской области Василий Голубев, руководство «Агентства стратегических инициатив» и Ассоциации продюсеров кино и телевидения подписали на площадке Российского инвестиционного форума трехстороннее соглашение о сотрудничестве в целях развития кино- и телепроизводства в донском регионе, формирования творческого кластера региональной экономики.