Ростовская область получит инвестиций на сумму до 29 млрд рублей
На экономическом форуме «Сочи-2017» Ростовская область заключила проектных соглашений на сумму от 14 до 29 мрд руб. Ряд проектов предполагает постепенное увеличение инвестиций.
На экономическом форуме «Сочи-2017» Ростовская область заключила проектных соглашений на сумму от 14 до 29 мрд руб. Ряд проектов предполагает постепенное увеличение инвестиций.
Свыше 60% предполагает создание в регионе производств, об этом сообщает
Договоренности Ростовской области на Российском инвестиционном форуме касаются целого ряда отраслей, включая строительство металлургического завода в
Кроме того, на форуме губернатор Ростовской области Василий Голубев, руководство «Агентства стратегических инициатив» и Ассоциации продюсеров кино и телевидения подписали на площадке Российского инвестиционного форума трехстороннее соглашение о сотрудничестве в целях развития кино- и телепроизводства в донском регионе, формирования творческого кластера региональной экономики.