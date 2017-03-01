ММК презентует суперсталь в Узбекистане

В Ташкенте стартовала Международная строительная выставка UzBuild-2017, в которой участвует Магнитогорский металлургический комбинат. Мероприятие продлится до 3 марта.

Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ММК, предприятие представит там широкий сортамент металлопродукции. В том числе сортовой прокат, горячекатаный и холоднокатаный лист, оцинкованный прокат и прокат с покрытием, а также метизную продукцию.

Среди новинок — высокопрочные и износостойкие стали марки MAGSTRONG. По своим характеристикам они не уступают зарубежным аналогам. Механические свойства продукции обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость. Также они позволяют увеличить срок службы изделий. Стали марки MAGSTRONG подходят для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей спецтехники, оборудования для переработки горных пород, проходки шахт, нагруженных металлоконструкций.

Следует отметить, что ММК является постоянным участником UzBuild. Это обусловлено большой ролью рынка Средней Азии. В 2016 году только в Узбекистан комбинат отправил около 200 тысяч тонн металлопроката.