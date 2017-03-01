В Башкирии на содержание и ремонт федеральных дорог потратят 9 млрд рублей

Из них на капремонт направляется 4,2 млрд, на строительство и реконструкцию — 4 млрд, 1 млрд — на содержание (с переходящими долгосрочными контрактами). В нормативное состояние будут приведены 267 км дорог и 964 погонных метра искусственных сооружений. Запланирован ввод в эксплуатацию моста через Белую под Уфой на 1406−1408 км трассы М5 «Урал» после реконструкции объекта.

Продолжатся работы на трассе М5: участок 1360 — 1375 км на территории Буздякского района (финансирование 1,3 млрд), 1375 — 1401 — Благоварского (100 млн) и 1406 — 1480 — на территориях Благоварского — Иглинского районов (450 млн рублей);.

участка 1310 — 1321 трассы М7 — между Шарипово и Уфой (финансирование 0,5 млрд рублей).

Реконструкция водопропускных труб будет сделана на 87-м и 105-м километре оренбургской трассы в Стерлитамакском районе (стоимость 88 и 55 млн); на 1318-м км трассы М5 в Туймазинской районе у деревни Кендектамак (62 млн рублей).