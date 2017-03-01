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10:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на содержание и ремонт федеральных дорог потратят 9 млрд рублей

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Башкортостану в 2017 году на содержание и ремонт автодорог федерального значения выделено 9 млрд рублей, сообщил и.о. начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Рамиль Сенжапов на итоговой коллегии Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Из них на капремонт направляется 4,2 млрд, на строительство и реконструкцию — 4 млрд, 1 млрд — на содержание (с переходящими долгосрочными контрактами). В нормативное состояние будут приведены 267 км дорог и 964 погонных метра искусственных сооружений. Запланирован ввод в эксплуатацию моста через Белую под Уфой на 1406−1408 км трассы М5 «Урал» после реконструкции объекта.

Продолжатся работы на трассе М5: участок 1360 — 1375 км на территории Буздякского района (финансирование 1,3 млрд), 1375 — 1401 — Благоварского (100 млн) и 1406 — 1480 — на территориях Благоварского — Иглинского районов (450 млн рублей);.

участка 1310 — 1321 трассы М7 — между Шарипово и Уфой (финансирование 0,5 млрд рублей).

Реконструкция водопропускных труб будет сделана на 87-м и 105-м километре оренбургской трассы в Стерлитамакском районе (стоимость 88 и 55 млн); на 1318-м км трассы М5 в Туймазинской районе у деревни Кендектамак (62 млн рублей).

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