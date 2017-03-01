В «ЛНР» с сегодняшнего дня основной денежной единицей стал российский рубль
С 1 марта в «ЛНР» основной денежной единицей стал рубль. Соответствующие решение было закреплено в постановлении «совета министров ЛНР» от 21 февраля текущего года.
С 1 марта в «ЛНР» основной денежной единицей стал рубль. Соответствующие решение было закреплено в постановлении «совета министров ЛНР» от 21 февраля текущего года.
В частности, в документе отмечается, что это делается в целях принятия мер по стабилизации
Ранее «Народный Совет ЛНР» принял поправки к «закону» «О налоговой системе». Этот документ обязывает юридических и физических
Таким образом, предприятия, которые работают на территории «ЛНР», должны будут уплачивать налоги в рублях, а не национальной валюте.
Отметим, несмотря на проведение антитеррористической операции (АТО) и экономической блокады ОРДЛО, ряд предприятий, зарегистрированных в Украине, продолжают работать на неподконтрольных территориях.