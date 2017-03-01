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10:57 (мск), источник: 112.ua

В «ЛНР» с сегодняшнего дня основной денежной единицей стал российский рубль

С 1 марта в «ЛНР» основной денежной единицей стал рубль. Соответствующие решение было закреплено в постановлении «совета министров ЛНР» от 21 февраля текущего года.

Источник: 112.ua

В частности, в документе отмечается, что это делается в целях принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением финансовых операций на территории «ЛНР» преимущественно в российских рублях.

Ранее «Народный Совет ЛНР» принял поправки к «закону» «О налоговой системе». Этот документ обязывает юридических и физических лиц-предпринимателей, работающих на территории «ЛНР» и являющихся нерезидентами, до 1 марта заключить договор с налоговыми агентами «ЛНР», предусматривающий уплату в бюджет «Республики» налогов, сборов и других обязательных платежей (в том числе единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), установленных действующим «законодательством ЛНР», и выполнить обязательства по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей за периоды деятельности, предшествующие заключению такого договора.

Таким образом, предприятия, которые работают на территории «ЛНР», должны будут уплачивать налоги в рублях, а не национальной валюте.

Отметим, несмотря на проведение антитеррористической операции (АТО) и экономической блокады ОРДЛО, ряд предприятий, зарегистрированных в Украине, продолжают работать на неподконтрольных территориях.

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