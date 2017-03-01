Молодые ученые Красноярского края получат 18 млн рублей на свои проекты

Молодые ученые и студенты Красноярского края получат 18 млн рублей на реализацию инновационных проектов. Размер гранта на одного исследователя — 500 тысяч рублей. Сообщение об этом появилось на официальном портале региона.

Поддержку в рамках программ «УМНИК» и «УМНИК-НТИ» получили молодые ученые и студенты, реализующие проекты по направлениям «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы», а также «Биотехнологии». Кроме того, грант будет предоставлен для реализации проектов, ориентированных на перспективные рынки — AeroNet, NeuroNet и AutoNet.

В правительстве подчеркнули, что программа «УМНИК» направлена на поддержку молодых учёных, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность. Также гранты выступят в качестве стимула молодежи к созданию малых предприятий для коммерциализации результатов научных разработок.

Список победителей программы «УМНИК» доступен на официальном сайте фонда содействия инновациям.