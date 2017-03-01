За одну квартиру в Екатеринбурге дают две квартиры в области

Одна квартира на вторичном рынке в Свердловской области стоит в два раза дороже аналогичной квартиры в Екатеринбурге, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Такой вывод сделали аналитики портала N1.RU, изучившие порядка 7 тысяч предложений о продаже жилья на Среднем Урале. Согласно данным экспертов, в среднем квартира в городах-спутниках Екатеринбурга (Верхней Пышме, Березовском и Первоуральске) обходится покупателю в 1 902 700 рублей. В мегаполисе аналогичный объект стоит 3 980 000. Причем вторичка в области дешевеет гораздо быстрее, чем в Екатеринбурге: за год они потеряли в цене 5%, тогда как областной центр стал более доступен лишь на 2%.

Напомним также, что, по данным специалистов Уральской палаты недвижимости (УПН), в январе средняя стоимость одного «квадрата» на вторичном рынке Екатеринбурга потеряла 0,4% и составила 67 772 руб­ля. За год снижение достигло 3,3%, а за последние два года — 13,7%. Причем новые квартиры это падение не затронуло, но и там во многих случаях застройщики вынуждены идти на определенные уступки. Стоит также отметить, что самыми популярными квартирами у жителей столицы Урала были и остаются «бюджетные» однушки. Средняя стоимость их в новостройках и на вторичном рынке сегодня разнится не сильно: 2,8 млн и 2,7 млн рублей соответственно.