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11:19 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В грязи Екатеринбурга коррупции не нашлось

В потоках грязи власти обвинили климат и дефицит техники.

Плюсовые температуры, продержавшиеся в Екатеринбурге все минувшие праздники, превратили улицы и дворы в серую кашу….

Снеговики протестуют.

Обычно грязь начинает заполнять город в марте или апреле, когда в городе окончательно устанавливается хорошая погода. Но в этом году потепление началось уже в конце февраля, что немедленно сказалось на состоянии дорог, одежды и обуви жителей мегаполиса. Потоки растаявшего снега с обочин потекли на проезжую часть и тротуары, а выпавшие осадки ещё более усугубили ситуацию. И это при том, что администрация всю зиму почти ежедневно рапортовала, какими ударными темпами из города вывозится снег.

Масла в огонь добавил арест главы Верх-Исетского района Александра Бреденко, подозреваемого в получении крупной взятки. По версии следствия, 21 февраля 2017 года один из предпринимателей «подарил» чиновнику 150 тысяч рублей за исполнение контракта по уборке территории. В кулуарах начались разговоры, что в обилии грязи на улицах виновата коррупция.

Кроме того, ряд акций, проведённых в выходные, показал, что грязь мало-помалу начинает переходить в политическую плоскость: у здания мэрии появились снежные бабы с плакатами, умоляющие чиновников «прибраться».

«Не думаю, что грязь в городе — это результат каких-то коррупционных схем, — считает Екатерина Петрова, специалист по госзакупкам, член комиссии по транспорту общественной палаты Екатеринбурга. — И с плохим вывозом снега она связана весьма опосредованно. У нас на Урале есть два периода в году, когда на улицах такая распутица, — весна и осень. Думаю, что в межсезонье чисто в городе не будет никогда. Но за последние пять лет ситуация изменилась в лучшую сторону. И в любом случае «пинать» власть в этом отношении всегда полезно… «.

Трактор на район.

«Проблема грязи в городе — вопрос сложный, и решать его необходимо комплексно, — полагает Алексей Беззуб, руководитель службы квартальных Орджоникидзевского района. — В том, что сейчас происходит на улицах, в первую очередь виноват климат. Пять месяцев в году у нас невозможно проводить влажную уборку. Кроме того, из-за нехватки средств в городе — дефицит уборочной техники. В прошлом году мэрия приобрела по одному трактору на район, но, по сути, парк не обновлялся с 2012 года… «.

В 2017 году городские власти собираются потратить 1,89 млн рублей на то, чтобы определить, откуда в городе берётся грязь. Кто освоит эти деньги — решится в первой декаде марта.

Впрочем, ранее мэрия уже неоднократно проводила такие исследования. Первое имело место в 2012 году. Тогда учёные обвинили во всём автомобилистов, паркующихся на газонах и разносящих грязь по всему городу.

А в марте 2014 года мэр Евгений Ройзман, полемизируя с одним из пользователей в соцсети по поводу этой проблемы, ответил: «В душе у тебя грязь». Эту фразу главе города припоминают до сих пор.

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