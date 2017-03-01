В грязи Екатеринбурга коррупции не нашлось
В потоках грязи власти обвинили климат и дефицит техники.
В потоках грязи власти обвинили климат и дефицит техники.
Плюсовые температуры, продержавшиеся в Екатеринбурге все минувшие праздники, превратили улицы и дворы в серую кашу….
Снеговики протестуют.
Обычно грязь начинает заполнять город в марте или апреле, когда в городе окончательно устанавливается хорошая погода. Но в этом году потепление началось уже в конце февраля, что немедленно сказалось на состоянии дорог, одежды и обуви жителей мегаполиса. Потоки растаявшего снега с обочин потекли на проезжую часть и тротуары, а выпавшие осадки ещё более усугубили ситуацию. И это при том, что администрация всю зиму почти ежедневно рапортовала, какими ударными темпами из города вывозится снег.
Масла в огонь добавил арест главы
Кроме того, ряд акций, проведённых в выходные, показал, что грязь
«Не думаю, что грязь в городе — это результат
Трактор на район.
«Проблема грязи в городе — вопрос сложный, и решать его необходимо комплексно, — полагает Алексей Беззуб, руководитель службы квартальных Орджоникидзевского района. — В том, что сейчас происходит на улицах, в первую очередь виноват климат. Пять месяцев в году у нас невозможно проводить влажную уборку. Кроме того,
В 2017 году городские власти собираются потратить 1,89 млн рублей на то, чтобы определить, откуда в городе берётся грязь. Кто освоит эти деньги — решится в первой декаде марта.
Впрочем, ранее мэрия уже неоднократно проводила такие исследования. Первое имело место в 2012 году. Тогда учёные обвинили во всём автомобилистов, паркующихся на газонах и разносящих грязь по всему городу.
А в марте 2014 года мэр Евгений Ройзман, полемизируя с одним из пользователей в соцсети по поводу этой проблемы, ответил: «В душе у тебя грязь». Эту фразу главе города припоминают до сих пор.