Минфин РФ планирует увеличить расходы на госпрограммы в Прикамье

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников. Проект постановления предполагает, что уровень софинансирования расходов бюджета Пермского края из Федерального бюджета изменится с 56% до 73%.

«Условно, если раньше на наш 1 руб. мы привлекали 1 руб. из федерального бюджета, то сейчас на 1 руб. из краевого бюджета будет привлекаться 3 руб. из федерального. Это позволит нам отчасти высвободить какой-то финансовый ресурс», — сообщил Максим Решетников.

По словам и.о. губернатора, высвобождаемые средства краевого бюджета в будущем могут быть направлены на реализацию программ в рамках тех же отраслей.