Минфин РФ планирует увеличить расходы на госпрограммы в Прикамье
Краевое правительство получило предложение Министерства финансов РФ об изменении уровня софинансирования расходных обязательств субъекта РФ из федерального бюджета на 2018 год.
Краевое правительство получило предложение Министерства финансов РФ об изменении уровня софинансирования расходных обязательств субъекта РФ из федерального бюджета на 2018 год.
Об этом сообщил сегодня на заседании правительства и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников. Проект постановления предполагает, что уровень софинансирования расходов бюджета Пермского края из Федерального бюджета изменится с 56% до 73%.
«Условно, если раньше на наш 1 руб. мы привлекали 1 руб. из федерального бюджета, то сейчас на 1 руб. из краевого бюджета будет привлекаться 3 руб. из федерального. Это позволит нам отчасти высвободить
По словам и.о. губернатора, высвобождаемые средства краевого бюджета в будущем могут быть направлены на реализацию программ в рамках тех же отраслей.