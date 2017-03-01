В центре Ростова линии электропередач уберут под землю
В 2017 году АО «Донэнерго» планирует убрать под землю около 4,5 км линий электропередач в центре
В 2017 году АО «Донэнерго» планирует убрать под землю около 4,5 км линий электропередач в центре
Реконструкция электросетей пройдет в границах пр. Ворошиловский — пр. Буденновский, ул. Большая Садовая — ул. Береговая, об этом сообщает
«Перевод воздушных линий электропередачи в кабельные — одно из приоритетных направлений работы Общества в рамках подготовки