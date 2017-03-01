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12:05 (мск), источник: Коммерсантъ

В центре Ростова линии электропередач уберут под землю

В 2017 году АО «Донэнерго» планирует убрать под землю около 4,5 км линий электропередач в центре Ростова-на-Дону.

Реконструкция электросетей пройдет в границах пр. Ворошиловский — пр. Буденновский, ул. Большая Садовая — ул. Береговая, об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

«Перевод воздушных линий электропередачи в кабельные — одно из приоритетных направлений работы Общества в рамках подготовки Ростова-на-Дону к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Поэтому в 2017 году “Донэнерго” продолжит убирать под землю свои сети в центральной части донской столицы», — отметил исполнительный директор «Донэнерго» Сергей Сизиков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

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