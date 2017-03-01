В центре Ростова линии электропередач уберут под землю

Реконструкция электросетей пройдет в границах пр. Ворошиловский — пр. Буденновский, ул. Большая Садовая — ул. Береговая, об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

«Перевод воздушных линий электропередачи в кабельные — одно из приоритетных направлений работы Общества в рамках подготовки Ростова-на-Дону к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Поэтому в 2017 году “Донэнерго” продолжит убирать под землю свои сети в центральной части донской столицы», — отметил исполнительный директор «Донэнерго» Сергей Сизиков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.