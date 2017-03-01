В Ростовской области предприниматели будут привлекать к труду осужденных

Стороны договорились о взаимодействии в развитии производства в исправительных учреждениях, расширении ассортимента выпускаемой продукции и мерах по увеличению трудовой занятости осужденных, в частности, сотрудничество с региональным бизнесом.

«Наряду с основной задачей по исполнению уголовных наказаний перед УИС стоит и другая важная цель — оказание осужденным помощи в социальной адаптации, —сказал начальник ГУФСИН Сергей Смирнов. — Соглашение позволит обеспечить рабочими местами большее количество осужденных, а значит, поможет выплачивать им исковые обязательства перед потерпевшими».

В свою очередь представители малого и среднего бизнеса, присутствующие при подписании соглашения, рассказали о своих предприятиях, а также о том, почему они заинтересованы в сотрудничестве с исправительными учреждениями. Так, например, у них на большое количество заказов часто нет необходимой производственной мощности и рабочей силы. Кроме того, высокая арендная плата отнимает значительную часть дохода.