Реальная зарплата в Украине за месяц сократилась на 8,3%
Реальная заработная плата в Украине в январе 2017 года сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 8,3%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.
Реальная заработная плата в Украине в январе 2017 года сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 8,3%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.
При этом по сравнению с январем 2016 года реальная зарплата выросла на 21,4%.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе сократилась на 7,2% по сравнению с декабрем прошлого года и составила 6008 грн. Данное значение в 1,9 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 3200 грн.
Самые высокие средние зарплаты в январе 2017 года зафиксированы в авиационном транспорте — 27,252 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности — 11,092 тыс. грн и в сфере информации и телекоммуникаций — 10,210 тыс. грн.
Наименьший уровень средней зарплаты в январе зафиксирован в сфере почтовой и курьерской деятельности — 3,328 тыс. грн.
Данные рассчитаны без учета Крыма и части зоны АТО.
Как сообщал УНИАН, реальная заработная плата в Украине в 2016 году превысила показатель 2015 года на 11,6%. Средняя номинальная зарплата штатного работника в декабре 2016 года выросла на 19,8% по сравнению с ноябрем и составила 6475 грн.