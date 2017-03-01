Реальная зарплата в Украине за месяц сократилась на 8,3%

Источник: УНИАН

При этом по сравнению с январем 2016 года реальная зарплата выросла на 21,4%. Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе сократилась на 7,2% по сравнению с декабрем прошлого года и составила 6008 грн. Данное значение в 1,9 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 3200 грн.

Пресс-служба Госстата отметила, что по сравнению с январем 2016 года средняя номинальная зарплата выросла на 37,7%.