Красноярскую управляющую компанию оштрафовали за муравьев в доме

Красноярскую управляющую компанию «Мегаполис» оштрафовали на 10 тыс. рублей за полчища муравьев в многоквартирном доме. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ходе расследования выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В доме не было обеспечено проведение мероприятий по защите домов от проникновения в помещения насекомых. Экспертиза установила, что дом на улице Молокова, 1 г заселен рыжими домовыми муравьями, которые являются переносчиками болезней.

В отношении УК «Мегаполис» заведено дело об административном правонарушении. Кроме того, управляющая компания оштрафована на 10 тыс. рублей.

Добавим, что по вине управляющей компании «ЖЭУ-1» насекомые одолели и жилой дом в Дивногорске. УК также получила штраф.