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11:46 (мск), источник: Вести Иркутск

Итоги сельхозпереписи-2016 подвёл Иркутскстат. И наградил лучших

Результаты озвучили, лучших наградили. В Иркутскстате подводили региональные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

Источник: Вести Иркутск

Она проходила весь 2016 год. По словам организаторов, в целом область выполнила поставленные задачи. Отдельно был отмечен Иркутский район. Кроме этого, участники переписи получили награды. В том числе и журналисты. Так, программа «Вести-Иркутск» награждена золотой медалью «За активную подготовку и освещение события государственного масштаба».

— Также надеемся на взаимное такое сотрудничество и взаимодействие, поскольку, действительно, любые результаты этих переписей и обследований нужны для того, чтобы нам с вами на иркутской земле жилось лучше, — говорит руководитель Иркутскстата Ирина Иванова.

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