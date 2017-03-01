Итоги сельхозпереписи-2016 подвёл Иркутскстат. И наградил лучших

Она проходила весь 2016 год. По словам организаторов, в целом область выполнила поставленные задачи. Отдельно был отмечен Иркутский район. Кроме этого, участники переписи получили награды. В том числе и журналисты. Так, программа «Вести-Иркутск» награждена золотой медалью «За активную подготовку и освещение события государственного масштаба».

— Также надеемся на взаимное такое сотрудничество и взаимодействие, поскольку, действительно, любые результаты этих переписей и обследований нужны для того, чтобы нам с вами на иркутской земле жилось лучше, — говорит руководитель Иркутскстата Ирина Иванова.