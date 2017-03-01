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12:04 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Строительство ВСМ Москва-Казань подорожало

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань подорожало в плановом порядке — за счет индексаций — и на сегодняшний день оценивается в 1,26 трлн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на первого вице-президента ОАО «РЖД» Александра Мишарина.

«Сегодня мы видим, что общая стоимость проекта не превышает той стоимости, которая была в обосновании инвестиций. Она была определена в 1,060 трлн рублей, а с учетом индексации в ценах соответствующих лет общая стоимость сегодня оценивается в 1,260 трлн рублей, что практически полностью соответствует нашим расчетам», — сказал он.

Мишарин сообщил, что грузовые поезда для высокоскоростной магистрали Москва — Казань будут производиться на территории России. «В России, конечно. Сейчас идет целая борьба, выбор площадки для производства такого подвижного состава. Конечно, многие регионы заинтересованы», — сказал он, отвечая на вопрос о том, где будут производиться грузовые поезда для высокоскоростной магистрали.

РЖД совместно с китайскими партнерами может создать грузовой поезд, развивающий скорость до 350 км/ч, говорил в начале февраля президент РЖД Олег Белозеров. Он может использоваться в том числе на высокоскоростной магистрали Москва — Казань, которая в будущем может стать частью ВСМ Москва — Пекин и проекта «Шелковый путь».

В этом году РЖД получит из бюджета на проект ВСМ 93,5 млн руб. В конце 2016 года РЖД сдвинула ожидаемый срок запуска ВСМ Москва — Казань на 2022−2023 гг. Ранее сроком сдачи ВСМ назывался 2020 год.

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