Бизнесмены США готовы инвестировать в Краснодарский край

Стороны обсудили возможность проведения презентации инвестиционного потенциала Краснодарского края представителям американского бизнеса.
— В течение последних трех лет по понятным причинам был период необщения. Сейчас мы видим интерес к краю, как со стороны Американской Торговой палаты, так и со стороны самого бизнеса, — говорит Сергей Алтухов,
Алексис Родзянко, в свою очередь, подтвердил, что Краснодарский край очень интересен компаниям, с которыми работает американская торговая палата в России.
— Мы опрашивали их, когда строили наши планы по тому, на какие регионы обращать внимание. Краснодарский край занял достаточно высокую строку в этом рейтинге. Регион растет — экономика, показывает рост, население увеличивается, соответственно, и бизнесу интереснее. Сельское хозяйство, логистика, транспорт, порты, отдых — Кубань много чего может предложить инвесторам, — пояснил Алексис Родзянко, президент торговой палаты.
При этом Алексис Родзянко подчеркнул, что есть определенные предпосылки для смягчения в будущем американских санкций в отношении России. По его словам, из 130 крупных компаний с участием американского капитала, с которыми взаимодействует палата, примерно половина уже вложила в бизнес на территории России около 50 миллиардов долларов США. В 2017 году компании планируют инвестировать свыше миллиарда совокупно.
Как прокомментировал по итогу встречи Сергей Алтухов, стороны договорились о сотрудничестве. В частности, администрация Краснодарского края готова представить в ближайшем будущем в Москве, на базе Американской Торговой палаты в России, инвестиционный потенциал региона, сообщает