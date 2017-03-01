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13:05 (мск), источник: Volga News

Администрация Самары ищет организатора ярмарок

Администрация Самары объявила о проведении конкурса по определению оператора ярмарок в городе в 2017 году. Организации предстоит провести ярмарки в 6 точках.

Претенденты на данную работу должны обладать опытом ярмарочной деятельности, представить предложения по оформлению торговых мест.

Кроме того, они должны определить прейскурант цен за предоставление места на ярмарке и размер платы за оказание услуг по уборке территории и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Ярмарки будут организованы по следующим адресам:

— пл. Куйбышева с 11 августа по 29 октября и с 22 декабря по 31 декабря (пт, сб, вс);
— пересечение ул. Владимирской и Коммунистической (в районе дома № 30, 34): 10 июня, 12 августа — 29 октября, 23—24 декабря (сб, вс);
— Пугачевский тракт, в районе д. 13, на пересечении с ул. Нефтяников: 9—10 июня, 11 августа — 29 октября, 22—24 декабря (пт, сб, вс);
— Костромской переулок, в районе дома № 8: 9—10 июня, 7 июля — 29 октября, 22—24 декабря (пт, сб, вс);
— пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом 9 (ДК «Октябрь»): 9—10 июня, 11 августа — 29 октября, 22—24 декабря (пт, сб, вс);
— Московское шоссе, в районе д. 147, на пересечение с ул. Воронежской: 9—10 июня, 11 августа — 29 октября, 22—24 декабря (пт, сб, вс).

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