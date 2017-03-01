Администрация Самары ищет организатора ярмарок
Администрация Самары объявила о проведении конкурса по определению оператора ярмарок в городе в 2017 году. Организации предстоит провести ярмарки в 6 точках.
Администрация Самары объявила о проведении конкурса по определению оператора ярмарок в городе в 2017 году. Организации предстоит провести ярмарки в 6 точках.
Претенденты на данную работу должны обладать опытом ярмарочной деятельности, представить предложения по оформлению торговых мест.
Кроме того, они должны определить прейскурант цен за предоставление места на ярмарке и размер платы за оказание услуг по уборке территории и
Ярмарки будут организованы по следующим адресам:
— пл. Куйбышева с 11 августа по 29 октября и с 22 декабря по 31 декабря (пт, сб, вс);
— пересечение ул. Владимирской и Коммунистической (в районе дома № 30, 34): 10 июня, 12 августа — 29 октября,
— Пугачевский тракт, в районе д. 13, на пересечении с ул. Нефтяников:
— Костромской переулок, в районе дома № 8:
— пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом 9 (ДК «Октябрь»):
— Московское шоссе, в районе д. 147, на пересечение с ул. Воронежской: