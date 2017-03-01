Администрация Самары ищет организатора ярмарок

Претенденты на данную работу должны обладать опытом ярмарочной деятельности, представить предложения по оформлению торговых мест.

Кроме того, они должны определить прейскурант цен за предоставление места на ярмарке и размер платы за оказание услуг по уборке территории и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Ярмарки будут организованы по следующим адресам: