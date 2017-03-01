Продовольственные товары, которые ввозят в страну, теперь станут проверять на границе

Для этого на таможенных пунктах Тудора, Крива, Джурджулешты и Леушены оборудовали специальные помещения для Национального агентства продовольственной безопасности.

До сих пор на границе проверяли лишь документы на ввозимый товар, а физическая проверка проходила на внутренних таможнях на Петриканах, Индустриальной и Крикова. С первого марта фитосанитарных инспекторов переводят на пограничные таможни. По словам руководства Национального агентства продовольственной безопасности, таким образом упростят процедуру проверки, а представители компаний-импортеров больше не будут простаивать в очередях и нести дополнительные расходы.



«В зависимости от критериев риска и страны происхождения фитосанитарные, ветеринарные и физические проверки будут проводиться на границе. Агентство будет выдавать все документы на таможне», — сообщил глава управления ANSA Андрей Балан.

Офис Нацагентства продовольственной безопасности на таможне Тудора оснастили современным оборудованием.

«Взвешиваем замороженные продукты, разрезаем. Подвергаем термической обработке, оцениваем цвет и запах», — сказал глава фитосанитарного поста Тудора Леонид Чобану.

Импортная продукция, состояние которой вызовет подозрение, будет храниться в холодильниках до получения результатов анализов.

«Если мы обнаружим нарушения, товар оставим на границе или вернем обратно. В Молдову инфицированный или карантинный товар не попадет. У нас есть микроскоп и камера, подключенные к интернету для передачи данных», — отметил замглавы фитосанитарного поста Тудора Сергей Фёдоров.

Проект внедрили в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. На улучшение инфраструктуры Нацагентства продовольственной безопасности на границе потратили около 50 миллионов леев. Деньги предоставил Всемирный банк.