Челябинцы выбрали архитектурные проекты к саммитам ШОС и БРИКС

Напомним, голосование проходило по трем номинациям — аэропорт, конгресс-центр и набережная реки Миасс. Всего в конкурсе участвовали около 20 проектов, вышедших в шорт-лист в ноябре прошлого года.

В номинации на лучший проект аэропорта победила работа АО «Горпроект», второе место отдали «Новой авиации», третье — концепции архитектора Леонида Борзенкова. Лучшую набережную спроектировал Михаил Чаплыгин, серебро в этой номинации отдали Ольге Филипповой, а бронзу — Валентине Шалыгиной.