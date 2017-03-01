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12:15 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинцы выбрали архитектурные проекты к саммитам ШОС и БРИКС

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта, РИА ФедералПресс. В Челябинске завершено голосование в рамках архитектурного конкурса ARCHCHEL-2020. Горожане выбрали идеи, которые могут лечь в основу решений к саммиту ШОС и БРИКС. Вскоре выбранные проекты представят губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, голосование проходило по трем номинациям — аэропорт, конгресс-центр и набережная реки Миасс. Всего в конкурсе участвовали около 20 проектов, вышедших в шорт-лист в ноябре прошлого года.

В номинации на лучший проект аэропорта победила работа АО «Горпроект», второе место отдали «Новой авиации», третье — концепции архитектора Леонида Борзенкова. Лучшую набережную спроектировал Михаил Чаплыгин, серебро в этой номинации отдали Ольге Филипповой, а бронзу — Валентине Шалыгиной.

При выборе конгресс-центра горожане отдали большинство голосов проекту ООО «ПИ «Арена», на втором месте — АО «Горпроект», на третьем — концепция Тотана Кузембаева.

«Очень приятно было увидеть, что за время проведения голосования челябинцы заходили на сайт почти 400 тысяч раз. Жители искренне переживают за архитектурную судьбу нашего города», — отметила директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова.

Напомним, архитектурный конкурс проводился при официальной поддержке минэкономразвития, минультуры и минстроя Челябинской области, а также главного управления архитектуры и градостроительства администрации Челябинска. Он стартовал в июле прошлого года. На три номинации заявились 225 участников, которые представили 350 проектов. Осенью, 30 ноября, состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей, а в декабре началось общественное голосование.

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