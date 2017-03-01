Трамвайные пути на Северной дамбе заменят за 219 млн рублей
На участке от улицы Парковой до Розалии Землячки будут обновлены трамвайные пути. Работы должны начать летом, а завершить — в октябре.
На участке от улицы Парковой до Розалии Землячки будут обновлены трамвайные пути. Работы должны начать летом, а завершить — в октябре.
В Перми объявлен аукцион на замену трамвайных путей по улице Уральской от Парковой до Розалии Землячки. Здесь же будет обновлено дорожное покрытие и отремонтировано наружное освещение. Максимальная стоимость контракта составляет 218 944 200 рублей.
Уложить новые трамвайные пути подрядчик должен за