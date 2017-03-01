Трамвайные пути на Северной дамбе заменят за 219 млн рублей

В Перми объявлен аукцион на замену трамвайных путей по улице Уральской от Парковой до Розалии Землячки. Здесь же будет обновлено дорожное покрытие и отремонтировано наружное освещение. Максимальная стоимость контракта составляет 218 944 200 рублей.



Уложить новые трамвайные пути подрядчик должен за июль-октябрь 2017 года. Летом 2018 года здесь будет произведен завершающий этап работ — укладка трамвайных плит и ремонт тротуаров.