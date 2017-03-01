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12:13 (мск), источник: Новости Перми

Трамвайные пути на Северной дамбе заменят за 219 млн рублей

На участке от улицы Парковой до Розалии Землячки будут обновлены трамвайные пути. Работы должны начать летом, а завершить — в октябре.

Источник: Новости Перми

В Перми объявлен аукцион на замену трамвайных путей по улице Уральской от Парковой до Розалии Землячки. Здесь же будет обновлено дорожное покрытие и отремонтировано наружное освещение. Максимальная стоимость контракта составляет 218 944 200 рублей.

Уложить новые трамвайные пути подрядчик должен за июль-октябрь 2017 года. Летом 2018 года здесь будет произведен завершающий этап работ — укладка трамвайных плит и ремонт тротуаров.

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