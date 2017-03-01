Межрегиональная выставка «День воронежского поля» состоится в июне

Межрегиональная выставка сельскохозяйственной техники и технологий «День воронежского поля» пройдет в Хохольском районе Воронежской области 29—30 июня 2017 года, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» замглавы администрации Хохольского района Валерий Черных в понедельник, 27 февраля. Демонстрационную площадку разместят на полях близ села Яблочного.

Участники выставки заключат новые контракты, обменяются опытом, расширят деловые связи.

— Это крупнейшая сельхозвыставка Черноземья, где демонстрируют свою технику более сотни предприятий и компаний региона и соседних областей. Хохольский район примет гостей второй раз, «День воронежского поля» уже проводили в поселке Хохольском в 2010 году, — рассказал Валерий Черных.

«День воронежского поля» пройдет в Воронежской области в 11-й раз. В 2016 году площадку посетили более 4 тыс. человек, а участниками стали 150 компаний и организаций аграрного профиля. Организатор выставки — департамент аграрной политики Воронежской области.