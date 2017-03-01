Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Вы человек": Самбурская обратилась к Фадееву
Сын Караченцова о ДТП: Машину вела Поргина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
12:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Межрегиональная выставка «День воронежского поля» состоится в июне

Сельхозтехнику и технологии представят в Хохольском районе.

Межрегиональная выставка сельскохозяйственной техники и технологий «День воронежского поля» пройдет в Хохольском районе Воронежской области 29—30 июня 2017 года, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» замглавы администрации Хохольского района Валерий Черных в понедельник, 27 февраля. Демонстрационную площадку разместят на полях близ села Яблочного.

Участники выставки заключат новые контракты, обменяются опытом, расширят деловые связи.

— Это крупнейшая сельхозвыставка Черноземья, где демонстрируют свою технику более сотни предприятий и компаний региона и соседних областей. Хохольский район примет гостей второй раз, «День воронежского поля» уже проводили в поселке Хохольском в 2010 году, — рассказал Валерий Черных.

«День воронежского поля» пройдет в Воронежской области в 11-й раз. В 2016 году площадку посетили более 4 тыс. человек, а участниками стали 150 компаний и организаций аграрного профиля. Организатор выставки — департамент аграрной политики Воронежской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Уникальный проект». Зачем в воронежских троллейбусах ввели систему безналичной оплаты
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
Япония хочет запустить чартерные рейсы на Курилы
«Туполев» собрал макет будущего стратегического бомбардировщика
Госдума не будет менять календарь российских праздников
Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявили обвинения
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь