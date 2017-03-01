Перинатальный центр в Новосибирске планируется достроить в 2019 году

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют достроить перинатальный центр в регионе в 2019 году при федеральной поддержке до 3 млрд рублей, сообщил журналистам губернатор Владимир Городецкий.

«Вчера была подана заявка на участие в федеральной целевой программе, чтобы завершить перинатальный центр. Заявка была подана в объеме 2−3 млрд рублей. Мы сейчас вложили в него 780 млн рублей. Думаем, что это (строительство — прим. ТАСС) будет идти два года, в 2018—2019», — сказал Городецкий.

В Новосибирской области четвертый год подряд наблюдается прирост населения, однако, по мнению Городецкого, в 2018 году регион может сдать свои позиции. «В следующем году мы будем менее конкурентными с другими регионами России, в которых в этом году закончится строительство 42 перинатальных центров по федеральной целевой программе», — отметил губернатор.

Новосибирский перинатальный центр на 350 мест планировалось сдать в 2015 году, но средств на завершение проекта не нашлось.